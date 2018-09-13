Полицейские сбили мотоциклиста во время рейда в Гагаузии (ВИДЕО)

Ночной рейд полиции в селе Авдарма завершился чрезвычайным происшествием. Один из экипажей полиции совершил столкновение с мотоциклистом, который попытался уйти от преследования.

Как пишет gagauzinfo.md, полицейские проверяли документы у водителей и выявляли тех, кто употребил алкоголь. Однако житель села Авдарма, управлявший мотоциклом, отказался подчиниться требованиям полиции и попытался скрыться. Погоня за мотоциклистом завершилась столкновением. Один из экипажей попытался «подрезать» мотоциклиста, от удара мотоцикл отбросило в сторону.

Несмотря на падение, мотоциклист убежал с места происшествия, он до сих пор не найден. О его состоянии неизвестно. Полицейские подозревают, что он управлял мотоциклом, будучи пьяным.

Обстоятельства происшествия выясняются.