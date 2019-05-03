Полицейские с поличным задержали карманника, орудовавшего на Центральном рынке (ВИДЕО)

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Сотрудники Отдела по борьбе с правонарушениями в общественных местах и городском транспорте совместно с сотрудниками полиции сектора Рышкановка задержали на территории Центрального рынка мужчину, укравшего у молодой женщины портмоне.

Инцидент произошёл 2 мая. У 24-летней пострадавшей украли портмоне, в котором находились документы, 2 000 леев и 180 евро. Задержанного доставили в Инспекторат полиции для установления всех обстоятельств случившегося.

Нарушителем оказался 52-летний житель Оргеева, ранее судимый за аналогичные преступления. Мужчина признал свою вину, заявив полиции, что решился на преступление из-за нехватки финансовых средств. В соответствии с законом ему грозит штраф в размере от 32 500 до 42 500 леев, общественные работы от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до 2 лет.