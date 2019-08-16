Полицейские провели проверки спецтехники на предприятии “Autosalubritate” (ВИДЕО)

Полицейские провели проверки спецтехники на предприятии “Autosalubritate” (ВИДЕО)

С целью оценки технического состояния транспортных единиц сотрудники Отдела по надзору за автомобильным транспортом и дорожным движением Управления полиции Кишинёва провели проверки на муниципальном предприятии “Autosalubritate”. Проверку прошли 28 единиц спецтехники.

В результате были обнаружены некоторые нарушения, такие как: нечитабельные регистрационные номера, технические дефекты в системе освещения, отсутствие необходимых знаков, трещины на стёклах и другие дефекты. Было составлено 12 актов о нарушениях с наложением штрафов от 300 до 600 леев. 4 транспортные единицы были сняты с маршрута до устранения обнаруженных полицией неисправностей. Кроме того механик, ответственный за надлежащее состояние спецтехники, был оштрафован на 1 500 леев.

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