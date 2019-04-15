Полицейские провели масштабную операцию по выявлению пьяных водителей на въезде в Кишинёв (ВИДЕО)

Полицейские провели масштабную операцию по выявлению пьяных водителей на въезде в Кишинёв (ВИДЕО)

Более 600 водителей прошли тест на алкоголь сегодня утром при въезде в Кишинёв со стороны Новоаненского района.

Сотрудники Национального инспектората патрулирования провели крупномасштабную операцию, направленную на выявление водителей, которые садятся за руль автомобиля под воздействием алкогольных напитков. В связи с этим в зоне образовалась пробка, пишет publika.md. В операции приняли участие около 20 сотрудников НИП.

Некоторые из водителей попытались увильнуть от прохождения теста. В связи с этим автомобилисты были вынуждены долго ждать своей очереди. Другие водители напротив одобрили инициативу Национального инспектората патрулирования.

Примечательно, что в результате мероприятия не было выявлено ни одного пьяного водителя. Однако было выявлено много бескультурных водителей, которые после прохождения теста выбрасывали трубку, отъехав всего на несколько метров. В связи с этим в зоне было замечено большое количество мусора.

– Все водители получают трубку после прохождения теста. Они их вскрывают лично. А дальше, выбросил он её на землю или нет – это зависит от воспитания каждого, – сказал патрульный Евгений Ройбу.

Стоит отметить, что с начала текущего года на дорогах страны был пойман 871 пьяный водитель.

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