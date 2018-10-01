Полицейские попали в серьёзное ДТП во время погони за нарушителем в Фалештском районе

Машина патрульной полиции заехала в кювет недалеко от села Рауцел. Авария произошла в результате погони за водителем, который не остановился по сигналу патрульных.

По данным полиции, инцидент произошёл вчера, 30 октября, в 21.00, пишет protv.md. Сотрудники патрульной полиции, находившиеся на выезде из села Рауцел, заметили автомобиль марки Fiat, который ехал на высокой скорости. Правоохранители приказали водителю остановиться, однако тот наоборот ускорил движение. В результате этого была инициирована погоня.

По той причине, что участок дороги, по которой они ехали, находился в ремонте, обе машины занесло, в результате чего они оказались в канаве. После ДТП водитель Fiat сбежал, а органам правопорядка так и не удалось его задержать. На данный момент мужчина находится в розыске. К счастью, в результате аварии никто не пострадал.

После того, как автомобиль Fiat был эвакуирован в Инспекторат полиции Бельц, правоохранители установили, что данное транспортное средство было объявлено в розыск властями Кишинёва.