Полицейские поймали виновника аварии, севшего за руль автомобиля в состоянии сильного алкогольного опьянения

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Алкоголь повысил уровень адреналина в его крови, и теперь водителю грозит уголовное наказание. Речь идёт о мужчине, который в конце прошлой неделе, будучи в нетрезвом состоянии, спровоцировал ДТП в населённом пункте Ратуш Криулянского района.

Приключения нетрезвого водителя начались в местной АЗС, где он устроил скандал. По словам свидетельницы произошедшего, мужчина проявлял агрессивное поведение и угрожал сотрудникам станции. После этого он сел за руль автомобиля и скрылся в неизвестном направлении, пишет canal3.md.

Сотрудники АЗС вызвали полицию. Прибыв на место происшествия, правоохранители проверили окрестности и в нескольких сотнях метров от станции нашли повреждённый автомобиль. В машине находился пьяный мужчина. Он отказался проходить тест на алкоголь. Правоохранители задержали его и сопроводили в Инспекторат полиции.

Однако и в участке мужчина не успокоился и продолжил свои «выступления». Позже он признался на камеру, что выпивал спиртные напитки, прежде чем сесть за руль автомобиля. Теперь мужчине грозит уголовное наказание за ДТП, спровоцированное в результате вождения в нетрезвом виде.