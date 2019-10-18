Полицейские поймали двух браконьеров, перевозивших в багажнике убитую косулю

Полицейские поймали двух браконьеров, перевозивших в багажнике убитую косулю

Полицейские задокументировали двух жителей Унген, подозреваемых в браконьерстве.

По данным пресс-службы полиции, минувшей ночью правоохранители остановили в Унгенах автомобиль марки Land Rover, за рулём которого находился 39-летний мужчина. В ходе проверки багажника полицейские обнаружили убитую косулю и два охотничьих ружья, которыми владеет один из мужчин на законном основании.

Пассажир автомобиля, 50-летний мужчина, признал свою вину. По факту браконьерства было возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит административное наказание.

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