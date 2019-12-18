Полицейские поймали девушку, укравшую кошелёк из кабинета стоматолога

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Девушка, укравшая кошелёк у мужчины, который находился на приёме у стоматолога, была задержана. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

По данным полиции, инцидент произошёл два дня назад. Потерпевший написал заявление о том, что у него украли кошелёк, в котором находилось 4 000 леев.

В ходе следственных мероприятий личность подозреваемой была установлена. Ею оказалась 22-летняя девушка. Она была задержана, передаёт protv.md.

По данному факту ведётся следствие.

Стоит отметить, что момент кражи был запечатлен камерой видеонаблюдения. Впоследствии ролик широко распространили в соцсетях.