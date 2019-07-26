Полицейские нашли и вернули матери малыша, сбежавшего с детской площадки (ФОТО)

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Прошлым вечером патрульным поступил сигнал о пропаже ребёнка. Двухлетний мальчик вместе со своей матерью находился на игровой площадке на улице Н. Димо сектора Рышкановка. Пока женщина отвлеклась, малыш пропал с территории площадки.

Испуганная женщина позвонила в полицию, пишет publika.md. Через какое-то время ребёнка заметила прохожая на другой улице и решила переодеть испачканного малыша, что затруднило поиски.

В операции по поискам пропавшего приняли участие 5 групп патрульных. Через полчаса напуганного и плачущего малыша нашли на улице А. Сахарова. Мальчик получил от патрульных офицеров мягкую игрушку и благополучно вернулся к матери.