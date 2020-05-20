Полицейские наказали стритрейсеров, устроивших незаконную уличную гонку (ФОТО)

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Прошлой ночью несколько водителей решили организовать автогонки на столичных и пригородных улицах. Их разогнали сотрудники Национального инспектората общественной безопасности (НИОБ).

Еще одну группу водителей обнаружили на трассе в Чимишлии. Инспекторы проверили документы и техническое состояние нескольких авто.

В результате один из водителей был оштрафован за агрессивное вождение, другой – за отсутствие лицензии. Еще одного автовладельца, севшего за руль нетрезвым, лишили водительских прав.

Сотрудники полиции рекомендуют водителям строго соблюдать правила дорожного движения. Граждан, которые стали свидетелями каких-либо нарушений на дорогах, просят сообщать об этом по номеру 022-22-30-59.

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