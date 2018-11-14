Полицейские нагрянули в бары, кафе и клубы Кишинева (ВИДЕО)

Полицейские нагрянули в бары, кафе и клубы Кишинева (ВИДЕО)

В столице продолжаются инициированные полицией мероприятия по профилактике и борьбе с преступностью, потреблением и оборотом наркотиков, хулиганством и преступлениями, связанными с недвижимостью.

Сотрудники полиции Буюкань совместно с сотрудниками специальных полицейских бригад “Fulger” провели ряд проверок в развлекательных заведениях, барах, кафе, клубах и продуктовых магазинах города. В то же время были проверены 16 экономических агентов.

Сотрудники правоохранительных органов приняли участие в урегулировании конфликта в одном из развлекательных центров, который возник между посетителями и администрацией. Также в Комиссариат полиции сектора Буюкань поступили двое молодых людей в возрасте 21 и 26 лет, которые вели себя неадекватно и оказали сопротивление при задержании. Хулиганам грозит штраф в размере от 300 до 1500 леев или общественные работы на срок от 40 до 60 часов.

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