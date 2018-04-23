Полицейские нагрянули с внезапными проверками в столичные парки

Полицейские нагрянули с внезапными проверками в столичные парки

В рамках мероприятий, направленных на защиту прав потребителей, представители Управления полиции муниципия Кишинев провели внезапные проверки в парках столицы на предмет незаконной торговли. 

Как отмечает пресс-служба ведомства, проверки прошли одновременно во всех парках столицы. В их рамках сотрудники правоохранительных органов выясняли законность осуществления торговли и требовали у продавцов документы о происхождении реализуемой продукции, такой как: прохладительные напитки, чай, кофе, мороженое и так далее. Кроме этого, полицейские проверили и экономических агентов, которые предоставляют различного рода услуги в парках муниципия Кишинев.

По итогам полученных результатов будут приняты решения, согласно действующему законодательству, отметил также источник.

 

 

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