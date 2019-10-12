Полицейские нагрянули с проверками в круглосуточные магазины и АЗС (ВИДЕО)

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В результате проверок всех автозаправочных станций и круглосуточных магазинов было выявлено 18 нарушений. Экономические агенты продавали алкогольные напитки после 22.00, что является противозаконным.

Как сообщает пресс-служба Управления полиции муниципия Кишинёв, рейды проводились в период с 11 по 12 октября. Патрульные прошлись по улицам и дворам столицы, а также проверили круглосуточные магазины и АЗС. В ходе проверок были выявлены 18 экономических агентов, которые продавали алкогольные напитки в период с 22.00 до 08.00.

В связи с этим полицейские дали рекомендации сотрудником предприятий, а также гражданам, а также напомнили, что приобретать и продавать алкогольные напитки после 22.00 запрещено.