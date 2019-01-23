Полицейские купили наркотики и затем задержали драгдилера на Буюканах (ВИДЕО)

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Следователи Инспектората полиции сектора Буюканы провели обыск в доме 60-летнего мужчины, подозреваемого в незаконном хранении и распространении наркотических веществ.

Как сообщает пресс-служба столичной полиции, в ходе обыска было обнаружено 18 бумажных пакетиков с сухой растительной массой зелёного цвета, 3 пакетика с 250 гр сухой растительной массы зелёного цвета, а также пакетик с 5 гр марихуаны, а также устройство для потребления наркотиков. Кроме этого, были обнаружены денежные средства в размере 3 410 евро и 3 000 леев, полученные в результате продажи запрещённых веществ.

Органы правопорядка следили за преступной деятельностью подозреваемого в течение одного месяца, на протяжении которого были произведены две контролируемые закупки наркотиков. Правоохранителям удалось накопить достаточное количество доказательств, подтверждающих вину подозреваемого. Найденные в ходе обыска вещества были изъяты и направлены в Центр судебной экспертизы. Примечательно, что если бы мужчина продал найденные полицией запрещённые вещества, он получил бы прибыл в размере 50 000 леев.

Стоит отметить, что ранее подозреваемый привлекал внимание правоохранителей, совершая преступления подобного характера, а также кражу. Задержанный был помещён в изолятор на 30 суток. Ему грозит тюремное заключение на срок от 7 до 15 лет.