Полицейские изъяли около тонны этилового спирта в ходе спецоперации в Бельцах (ФОТО, ВИДЕО)

Полицейские изъяли около тонны этилового спирта в ходе спецоперации в Бельцах (ФОТО, ВИДЕО)

Трое мужчин в возрасте 27, 32 и 69 лет задержаны по подозрению в фальсификации, перевозке и распространении алкогольных напитков на территории Бельц.

В ходе оперативных расследований были проведены три обыска: в транспортных средствах, с помощью которых перевозился этиловый спирт, а также в двух домах в Бельцах. В результате сотрудники полиции обнаружили и изъяли несколько ёмкостей с этиловым спиртом объёмом 1 000 литров. Алкоголь продавали по 90 леев за литр по месту жительства подозреваемых, а также в нескольких торговых точках на территории Бельц.

Контрафактный алкоголь был изъят. Полиция устанавливает личности всех участников преступной схемы. Виновным грозит штраф в размере до 4 500 леев с конфискацией алкоголя и автомобиля, в котором перевозили товар.

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