Полицейские и карабинеры усилят безопасность на матче Молдова-Турция

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Полицейские и карабинеры усилят сегодня общественную и дорожную безопасность в связи с проведением н стадионе «Зимбру» футбольного матча между сборными Турции и Молдовы.

Таким образом, с 19.00 до 24.00 движение на бульваре Дачия со стороны Международного аэропорта Кишинева, на отрезке между улицами Буребиста и Куза-Водэ, будет частично приостановлено. Движение восстановится, когда разойдутся все болельщики, сообщает пресс-служба Генерального инспектората полиции.

Чтобы не создавать столпотворения, полиция рекомендует зрителям приехать на стадион пораньше. Кроме этого, правоохранители призывают болельщиков не принимать участия в акциях, которые могут привести к нарушению общественного порядка, а также к словесному и физическому насилию. Зрителей призывают проявлять терпение и не участвовать в конфликтах любого рода, следовать указаниям патрульных, не употреблять алкогольные напитки, а также вести себя цивилизованно и уважительно по отношению к другим участникам.

Вход на стадион запрещён:

лицам, находящимся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;

лицам с алкогольными напитками, оружием и боеприпасами, петардами, фейерверками и любыми взрывоопасными, а также колюще-режущими предметами;

лица со средствами визуальной рекламы, посредством которых передаются сообщения с непристойным содержанием или которые побуждают к национальной, расовой или религиозной ненависти, дискриминации или насилию.