Поле конопли высотой в полтора метра было обнаружено близ границы Молдовы (ФОТО)

Поле конопли высотой в полтора метра было обнаружено близ границы Молдовы (ФОТО)

Неухоженное поле с растениями, похожими на коноплю, было обнаружено в зоне ответственности Пограничной полиции Волентирь в конце прошлой недели.

Во время патрулирования территории патруль обратил внимание на необработанное поле. На нем и были обнаружены растения, похожие на дикую коноплю. В высоту они достигали полутора метров.

Владельцем поля оказался житель села Волентирь. Он пояснил полицейским, что ему принадлежит лишь часть той территории, на которой растет подозрительная “культура”, а остальная не имеет хозяина. Он также отметил, что при обработке земли не перепахивает ту часть.

В итоге было принято решение уничтожить растения, в чем вызвался помочь и сам хозяин поля.

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