Покусившийся на жизнь жены молдаванин проведет за решеткой 15 лет

Случай, едва не приведший к трагедии, произошел в феврале текущего года.

35-летний мужчина, пришедший домой в нетрезвом состоянии, стал скандалить со своей супругой на почве ревности. В какой-то момент он схватил нож и ударил им женщину.

Свидетелями происходящего стали два человека, которые скрутили пьяного дебошира и не позволили ему окончательно расправиться с женой. Также они вызвали «скорую помощь», которая госпитализировала пострадавшую и спасла ей жизнь.

Позднее на допросах женщина рассказала, что не раз становилась жертвой агрессии супруга. Сам же обвиняемый, который ранее был судим за кражу, своей вины не признал.

В итоге мужчина был осужден на 15 лет лишения свободы в пенитенциаре закрытого типа. Приговор может быть обжалован.