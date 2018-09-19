Покушение на президента?

О шумихе, возникшей вокруг ДТП с участием кортежа главы государства

Многие события в современном мире легко можно понять, если рассматривать их через призму войны Запада против Востока (ШОС/БРИКС). Войны, которая отчётливо стала заметной после украинского майдана.

2018 год: Запад приступает к зачистке

Тогда и война в Сирии и в Донбассе, и загадочная смерть российских дипломатов (посол при ООН В. И. Чуркин умер 20.02.17 г., сразу после избрания Трампа; посол в Индии Александр Кадакин умер 26.01.17 г., в контексте переговоров Индии о вступлении в ШОС) приобретают причинно-следственную связь и смысл, будучи лишь отдельными эпизодами более крупной войны.

Начало 2018 года можно рассматривать с точки зрения операции по зачистке всего евразийского региона от неугодных элит. Где-то это делается через «бархатные революции», где-то – через физическую ликвидацию неугодных. Задача до умиления проста: создать дугу из марионеточных и полностью подконтрольных режимов.

13 апреля начатая Н. Пашиняном в Армении «бархатная революция» привела к отставке Саргсяна. Пашиняна поддержали 70 соросовских НПО и все местные американские СМИ.

8 мая Никол Пашинян, заявив о намерении развивать стратегические отношения с РФ, был избран парламентом на пост премьер-министра. Однако многие ключевые функции в правительстве заняли люди из Фонда Сороса и США.

14 апреля была попытка «оранжевой революции» в Венгрии. Несколько тысяч человек вышли на демонстрации в Будапеште в знак несогласия с победой партии «Фидес» Виктора Орбана на парламентских выборах. Евросоюз недолюбливает Орбана за его защиту традиционных ценностей и суверенитета Венгрии.

1-4 августа в Иране вспыхнули крупные протесты с десятками раненых. Там вот уже год идёт «оранжевая революция», которая началась 28 декабря 2017 года в городе Мешхед. Поводом к идущим на спад протестам послужило объявление США о введении санкций с 7 августа, что привело к падению курса иранской валюты. То есть США своим решением подстегнули протесты. Протестующие требуют уйти из Сирии (видимо, чтобы отдать её американцам), отказаться от связей с Россией и отставки всей власти, в том числе и высшего руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи.

10 августа были массовые протесты в Румынии, чуть не приведшие к падению власти. Дело в том, что румынская СДП (PSD) проводит политику укрепления суверенитета в отношении Брюсселя. Референдум по внесению в Конституцию статьи о традиционной семье, объявленный на 2 октября, – лишь один пример. Оппозиция массово мобилизовала диаспору. 400 граждан были ранены, десятки полицейских с тяжёлыми травмами попали в больницу. Там также участвовали и лидеры молдавского правого блока PAS – DA! Видимо, перенимали опыт…

26-27 августа начались массовые протесты в Кишинёве под руководством проамериканских PAS – DA и ЛДПМ. Всё было на грани столкновений с партией «ШОР», которая также вышла на антипротест.

Серийные покушения

Параллельно с попытками госпереворотов в последние два месяца участились попытки физического устранения неугодных Западу политиков.

4 августа 2018 года была предпринята попытка убийства президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В него стреляли из дронов, но ему удалось спастись. Семь человек ранены.

21 августа лидер правящего большинства Румынии Ливиу Драгня заявил о двух попытках его убийства в 2017 году. Так это или нет, сказать трудно. Однако Драгня ведёт упорную борьбу с «глубинным государством», то есть со спецслужбами SRI, SIE и управляемыми из США судебно-правовыми органами типа DNA и т. д.

31 августа 2018 года был убит глава самопровозглашённой ДНР Александр Захарченко. Советник президента Украины Юрий Бирюков намекнул на возможную причастность украинских спецслужб к убийству «главаря сепаратистов».

Как заявил ио главы непризнанной ДНР Денис Пушилин, ликвидация Захарченко была проведена «при участии 5-го департамента ДКР СБУ» и западных спецслужб.

Напомним, что Захарченко был подписантом, следовательно и гарантом Минских мирных соглашений. А нет гаранта мирного соглашения – значит не может быть и мира…

Любопытно, что Минские соглашения были одобрены нормандской четвёркой: ФРГ, Францией, Украиной и РФ (11-12 февраля 2015 г.).

8 сентября в ДТП погиб премьер Абхазии Геннадий Гагулия. В правительственный кортеж врезался автомобиль, который выехал на встречку. Премьер погиб на месте аварии, его водитель и телохранитель находятся в больнице в тяжёлом состоянии.

Ничего не напоминает?

6 сентября в ДТП попал экс-советник И. Додона, глава муниципальной фракции ПСРМ Ион Чебан. Отделался множеством ушибов.

9 сентября в ДТП попал и президент Молдовы Игорь Додон, его сын и мать. Машину, как в классике жанра, сбил грузовик. Все попали в больницу.

Тенденция, однако…

Кому и чем мешает президент?

Игорь Додон, как и многие перечисленные выше политики, вызывает явное раздражение у Запада. Тем более что в мае-сентябре он сделал несколько серьёзных шагов, затем последовали саботаж, медийная травля и угрозы. Судите сами.

14 мая 2018 года Республика Молдова по просьбе И. Додона получила статус наблюдателя при Евразийском экономическом союзе. Это взбесило США. Ведь впервые за 15 лет Молдова сделала реальный шаг в сторону ЕАЭС!

Уже 11 июня спикер парламента Андриан Канду заявил, что в отношении президента может начаться расследование за госизмену и работу на Россию.

7 августа Додон открыто заявил послу США, что не промульгирует закон о передаче пяти гектаров земли Республиканского стадиона для посольства США даже под угрозой отстранения. А 14 августа лидер Платформы DА А. Нэстасе потребовал от Генпрокуратуры возбудить уголовное дело на президента.

5 сентября И. Додон сообщил о визите Р. Эрдогана в начале октября в Кишинёв. Это было воспринято как вызов, ведь Эрдоган в конфликте с Западом. Ответ последовал молниеносно. Утром 6 сентября офицеры СИБ задержали семерых турецких граждан – преподавателей сети молдавско-турецких лицеев Orizont. Их выслали в Турцию.

СМИ Либеральной партии, «Нашей Партии» и PAS – DA тут же обвинили в этом президента, хотя общеизвестно, что СИБ – под контролем парламента и правящей ДПМ. Видимо, задача – сорвать встречу с Эрдоганом, дискредитировать президента. Кстати, уже доказано участие МВД и Бюро по миграции, подконтрольных ДПМ, в высылке учителей…

14-15 сентября по инициативе И. Додона в Кишинёве состоялся Международный конгресс семьи. Там он объявил 2019-й Годом семьи в Молдове и заявил, что «аморальные фестивали в Молдове должны быть объявлены вне закона». Тут же началась медийная травля со стороны прозападных СМИ, НПО и политиков.

Как видим, все эти инициативы президента вызывали жёсткую реакцию Запада, которая тут же транслировалась его марионетками. Видимо, к началу сентября критическая масса достигла предела.

Причина покушения

Однако ключевой момент, запустивший решение о покушении/запугивании президента, связан с чистой геополитикой.

7 сентября И. Додон встретился с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским. Будьте внимательны: стороны подтвердили, что российская миротворческая операция эффективна и должна продолжаться в нынешнем формате, вопреки позиции официального Кишинёва. И вопреки позиции Запада, скажем мы. И вот через сутки И. Додон попал в ДТП!

Случайность? Возможно. Однако здесь есть важный нюанс. Дело в том, что 12 сентября президент должен был встретиться с вице-премьером правительства РФ, специальным представителем по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой (с 11 июля 2018 г.) Дмитрием Козаком. Следовательно, эта авария могла быть не только наказанием за позицию по российским миротворцам, но главным образом предупреждением или попыткой помешать встрече с Дмитрием Козаком. Ведь любые встречи и достижения в приднестровском урегулировании рискуют изменить баланс стратегических сил в регионе. Поэтому и реакция была молниеносной и предельно жёсткой. Чтобы понять, что это именно так, приведём одну аналогию.

18 марта 2009 года В. Воронин и лидер Приднестровья И. Смирнов подписали в Москве схожую декларацию. А через две недели, 7 апреля, Воронин получил госпереворот и был отстранён от власти!

И. Додона, видимо, решили отстранить другим способом. Тем более что 5 сентября он заявил, что будет участвовать в предстоящих парламентских выборах во главе списка ПСРМ. А ведь это создало риски победы ПСРМ и смены курса…

Спецслужбы не дремлют

Безусловно, любимая технология спецслужб для устранения неугодных – это имитация ДТП. Вы на легковушке, а навстречу вам едет КамАЗ на высокой скорости…

ДТП – лучшее средство рассчитаться с неугодным врагом и лучший способ скрыть следы преступления. Вспомните хотя бы аварию с английской принцессой Дианой 31 августа 1997 года. Одна из версий ДТП – действия британских спецслужб. Было убийство, но доказать это невозможно. В подобных случаях всё выглядит естественно: несчастный случай!

Если не помогло, то у объекта может случиться сердечный приступ или неизлечимая болезнь. У Уго Чавеса, к примеру, была онкология, от чего он скончался, обвинив в этом США. То же самое произошло с Ф. Кастро. Недавно онкологию (чисто случайно, конечно) обнаружили у жены Б. Асада.

Вот что по поводу случившегося написал Влад Батрынча: «Подобный дорожный инцидент с использованием тяжёлого грузовика на хорошо известном оппонентам президента маршруте (он вёз мать домой в Садова), на узкой двухполосной дороге, где нет места для манёвра, оставлял мало шансов президенту. Спасли умелые действия водителя, максимально ушедшего от фатального удара».

Опытный водитель грузовика, увидев проезжающие мимо него машины с синими мигалками, по правилам, вообще должен был остановиться. А он ни с того ни с сего выезжает на встречную полосу и идёт на таран президентской машины…

Однако виноват либо водитель грузовика, либо… водитель маршрутки, который внезапно притоморзил.

Неслучайные случайности

Кстати, водитель грузовика – сотрудник фирмы Avicola-Floreni. Чисто случайно либерал Валериу Мунтяну обвинялся ранее в лоббировании интересов именно этой фирмы. А его брат, замдиректора СИБ, имеет доступ к секретной информации, включая маршруты кортежа президента (на всех машинах президента есть GPS, которые автоматически всю информацию отправляют в СИБ и в службу Госохраны (SPPS)). И чисто случайно грузовик врезался именно в машину президента. Не в полицию, не в охрану, не в другие автомобили. Удар был фронтальный – чтобы наверняка.

А вот ещё одна случайность, и она является самой главной уликой в спланированности этого ДТП. Прислужники Госдепа, то есть PAS – DA, ЛП, «Наша Партия», журналисты TV8 (они на грантах EED – Европейского фонда за демократию) озвучили фактически один и тот же текст, пытаясь увести подозрение в покушении.

Вообще-то, когда происходят трагедии такого рода, все адекватные люди выражают сочувствие. В худшем случае можно промолчать, рискуя навлечь на себя праведный гнев граждан. Но тут выступили все как один! И все они, ликуя, обвинили жертву, плюнув на то, что пострадали мать и сын президента! Видимо, заказчик был сильно заинтересован создать медийный фон, внушить гражданам, что сам президент виноват в том, что ничего не произошло! Поэтому бросили всех на амбразуру даже вопреки сопротивлениям!

Подключили лакеев

Две версии продвигались, кроме злорадства:

И. Додон превысил скорость (а что, он был за рулём? И откуда информация про скорость?). Президента не было в машине, так как нет фотографий (госохрана, полиция, доктора подтверждают, что был!).

Короче, что им написали – то они и озвучили. Возьмём по порядку:

9 сентября ведущая TV8 Н. Морарь: «Прошло столько времени после аварии, а полиция так и не предоставила данные о скорости, которая, видимо, была слишком высокой. И да, оставьте в стороне конспирологические теории. Будьте людьми».

10 сентября, зампредседателя ЛП В. Мунтяну: «Нет во Флоренах террористов. Додон пускай подаст в отставку, так как катал свою семью в воскресенье на служебной машине!»

10 сентября, зампредседателя Платформы DA А. Слусарь: «Почему И. Додон ехал в выходной день на служебной машине с мигалками, а его кортеж останавливал весь проезжающий транспорт?»

11 сентября, лидер PAS Майя Санду: «Нужно соблюдать правила дорожного движения. Нужно соблюдать скорость, особенно тем, которые считают, что получили должность от Бога».

13 сентября, лидер ЛП М. Гимпу: «Машина не переворачивается на скорости в 60-80 км. Скорость была высокой».

13 сентября, Р.Усатый («НП»): «Если Игорь передвигался бы так, как обещал по TV, без мигалок, даже если он президент, и если бы ездил со скоростью 60 км в час, этой аварии бы не произошло».

Неувязочки, однако!

Из всего этого словоблудия получилось, что И. Додон нарушил правила и сам виноват в аварии! Однако здесь одна неувязочка: это грузовик врезался в машину президента, выехав на встречку!

Попытка провести мысль, что Додон сам подстроил аварию для повышения рейтинга, тоже вызывает улыбку. А зачем? У него и так самый высокий рейтинг в стране! И стал бы он брать сына и мать для этого…

Объяснения, что И. Додона не было в машине, отвергаются полицией и охраной, как и докторами, которые оказали первую помощь президенту и его семье.

Аргумент про отсутствие фотографий с места происшествия и вовсе выглядит неадекватным. Представьте себе картину: авария – cын ранен, мать тоже. Надо реагировать быстро, а президент в это время делает селфи…

Сказка про высокую скорость не выдерживает критики. Во всём мире кортежи первых лиц государства обязаны ездить на большой скорости. Это делается для усложнения совершения нападения и во избежание слежки… Однако на том участке невозможно ехать на высокой скорости. Дорога просто не позволяет.

И последнее – об использовании госохраны и транспорта в частных целях. Закон об обеспечении деятельности президента Республики Молдова (№ 1111 от 11.03.1997 г.) чётко гласит:

Статья 7. (1) Президент Республики Молдова имеет в своём распоряжении автотранспортные средства специального назначения.

Статья 10. Безопасность президента Республики Молдова и членов его семьи обеспечивается государством посредством соответствующих служб…

Богдан Цырдя, политолог