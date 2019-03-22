Покурил на 40 тысяч: в Кишинёве задержали рецидивиста, воровавшего в магазине сигареты (ВИДЕО)

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Офицеры Инспектората полиции сектора Рышкановка задержали 28-летнего жителя Чимишлийского района, подозреваемого в серии краж из магазина.

В рамках уголовного преследования сотрудникам полиции удалось установить, что на протяжении февраля и марта текущего года подозреваемый систематически воровал сигареты в магазине, расположенном в столичном секторе Рышкановка. Своими преступными действиями он нанёс магазину ущерб в размере 38 000 леев.

Как сообщает пресс-служба столичной полиции, подозреваемый признал свою вину и сообщил правоохранителям, что воровал из-за финансовых трудностей. Примечательно, что ранее мужчина был судим за подобные преступления, а также за мошенничество.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый помещён в изолятор на 72 часа. Ему грозит штраф в размере от 32 500 до 67 500 леев, неоплачиваемый труд на пользу общества на срок от 180 до 240 часов или лишение свободы до 4 лет.