Покупки в США легко совершать с помощью «Бандерольки»

Американская продукция всегда славилась высоким качеством. И хотя это бесспорно, доступ к ней в СНГ имели немногие. Одним вещи из США высылали родственники, другим привозили знакомые, как правило, за солидное вознаграждение. Остальные же потребители вынуждены были довольствоваться отечественным ширпотребом.

С появлением интернет-шопинга ситуация изменилась. Покупать товары из Америки стало так же реально, как и в родном городе. Более того, вопреки логике, это часто оказывается дешевле, чем в Рунете или оффлайновых торговых точках. Главное – правильно подобрать площадку, например, Qwintry, или по-другому «Бандерольку». На протяжении 8 лет она выполняет роль посредника между покупателем и продавцом. Компания осуществляет логистическую деятельность, управляет складами, взаиморасчетами, обеспечивает доставку товаров и мн. др. Ежемесячно «Бандеролька» обрабатывает десятки тысяч заказов из РФ и ближнего зарубежья.

Переоценить услуги посредника невозможно. Дело в том, что прямых поставок из-за океана сегодня сравнительно немного. Да и с оплатой банковской картой непросто. Однако с Qwintry таких ограничений не существует. Пользователь выбирает товар в любом магазине США, а посредник позаботится, как заказ доставить по назначению. Происходит это, кстати, довольно быстро. В среднем доставка товаров из США в Россию осуществляется за неделю, максимум – за полторы. В этом задействованы не только коммерческие службы, но и государственная почта Соединенных Штатов – United States Postal Service.

По международным правилам, вес посылки не должен превышать сорока фунтов. В европейском эквиваленте это составляет немногим более 18 кг. Согласовав параметры покупок с «Бандеролькой», клиент получит полезную информацию. Менеджеры всегда подскажут, какое отправление будет оптимальным. При этом для пользователей регулярно проводятся акции. Стоимость пересылки в это период может уменьшаться более, чем вдвое. В любом случае цена за доставку на сайте всегда указывается полная. В отличие от других сервисов, скрывающих дополнительные комиссии от своих клиентов.

В заключение стоит сказать также об упаковке. Прежде, чем попасть заказчику в руки, посылка преодолевает многотысячное расстояние. Без надлежащей тары трудно гарантировать сохранность содержимого. Компания Qwintry позаботится о том, чтобы клиент получил вещи невредимыми, без ущерба их товарному виду.