Покупательницу некачественного золотого кольца обвинили в его неправильном использовании

Жительница Чимишлии купила золотое кольцо в ювелирном магазине Кишинева, однако спустя день после покупки заметила на нем темное пятно.

Женщина немедленно обратилась к экономическому агенту с просьбой о бесплатном устранении дефекта, что и было выполнено.

Однако через несколько дней пятно появилось снова, и покупательница уже потребовала замены некачественного изделия либо возврата денег, оформив свою заявку в соответствии с правовыми нормами в реестре жалоб. Тем не менее, продавец отказался это делать, мотивируя это тем, что кольцо эксплуатировалось неправильно.

Возмущенная женщина обратилаcь с петицией в Агентство по защите прав потребителей. Инстанция обязала экономического агента провести техническую экспертизу, которая не смогла доказать вину покупателя. В итоге женщине была возвращена стоимость покупки – около 2 тысяч леев.