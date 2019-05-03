Покупателю на заметку: какие товары нельзя обменять или вернуть в магазин

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Нижнее бельё, постельное белье и носочно-чулочные изделия возврату не подлежат, даже если с момента покупки прошло меньше двух недель. По данным Национального центра защиты прав потребителей, список запрещённых к возврату предметов также включает предметы личной гигиены, парфюмерию и косметику, ткани и некоторые виды посуды.

Лицо, которое приобрело непродовольственный товар, в течение 14 дней имеет право потребовать от продавца заменить покупку на товар, аналогичный приобретённому. Однако и здесь есть некоторые нюансы: возвратный продукт не должен находиться в пользовании, должен иметь нормальное качество и внешний вид, сопровождаться чеком и гарантийным сертификатом, а также не должен быть в списке непродовольственных товаров, которые нельзя заменить аналогичным продуктом.

По закону экономический агент обязан по запросу заменить приобретённый товар. Если запрашиваемый потребителем аналог отсутствует, продавец обязан вернуть деньги. Необоснованный отказ продавца заменить товар в течение 14 календарных дней наказывается штрафом в размере от 1 500 до 3 000 леев для ответственного лица и от 4 500 до 6 000 леев для юридического лица.