Покрашены стены и постиран флаг, мебель осталась та же: Чебан показал ремонт в своем кабинете

Покрашены стены и постиран флаг, мебель осталась та же: Чебан показал ремонт в своем кабинете

Генпримар Кишинева Ион Чебан показал журналистам свой кабинет, о ремонте в котором много судачат в последнее время. Как оказалось, ничего дорогостоящего и шикарного в кабинете столичного градоначальника не сделали.

Так, по словам примара, в помещении покрасили стены, перестелили пол, помыли жалюзи и постирали флаг. Мебель осталась та же. Обошелся ремонт в сумму около 60 тысяч леев.

– Человек, который делал ремонт, не имеет ничего общего с примэрией. Он мой друг, фрилансер, работает в сфере IT. Он побывал в моем кабинете, увидел его состояние и предложил отремонтировать, – рассказал Чебан.

Он отметил также, что все было сделано на законных основаниях, и пообещал вскоре опубликовать соответствующие документы.

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