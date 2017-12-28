Покой жителей Молдовы на праздники будут охранять более 3 тысяч полицейских

Об этом в ходе пресс-конференции сегодня, 28 декабря, сообщил глава Национального инспектората по патрулированию Ливиу Базюк.

По его словам, в период с 31 декабря по 15 января патрулирование будет осуществляться на всех артериях страны, на участках повышенного риска и в часы пик. Будет удвоено количество как патрульных экипажей, так и маршрутов патрулирования, пишет moldpres.md.

Базюк порекомендовал жителям республики не оставлять без присмотра автомобили и жилье. Он также рассказал, что в новогоднюю ночь, начиная с 20.00, ПВНС будет закрыта для автотранспорта. Кроме этого, на нее не будут допускаться лица в состоянии алкогольного опьянения.