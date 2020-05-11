Покинувшие Демпартию Витюк и Иванова примкнули к фракции “Шор”

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Бывшие депутаты ПКРМ, экс-депутаты ДПМ Владимир Витюк и Виолетта Иванова приняли решение вступить во фракцию партии “Шор” в парламенте. Об этом говорится в сообщении для прессы данного формирования.

Напомним, в пятницу, 8 мая, четыре депутата заявили о выходе из Демпартии – помимо Витюка и Ивановой ряды ДПМ покинули Елена Бакалу и Олег Сырбу. А партия “Шор” объявила, что присоединяется в полном составе к антиправительственному блоку, создать который предложил Андриан Канду.

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