Показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ в Молдове ниже эпидемического порога

Медики выступили с рекомендациями, как избежать распространения респираторных инфекций.

Согласно данным Министерства здравоохранения, в период с 9 октября по 3 декабря был зафиксирован лишь один случай заболевания гриппом, 67 708 случаев заболевания острыми инфекциями верхних дыхательных путей и 3295 случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями.

По словам врачей, вакцинация является самым безопасным и наиболее эффективным способом предотвратить заболевание гриппом и снизить риск появления более тяжелых форм, сообщает independent.md.

К 4 декабря были вакцинированы 197 347 жителей Молдовы из профессиональных групп и с высоким риском заболевания: пациенты с хроническими заболеваниями, медицинские работники, карабинеры и пограничники, сотрудники Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций и Таможенной службы, соцработники, дети в интернатах, люди старше 65 лет.

Во избежание заболевания гриппом и респираторными инфекциями Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты выступило с некоторыми рекомендациями:

— как можно раньше выявить, изолировать и назначить лечение заболевшему человеку;

— соблюдать индивидуальные и коллективные меры защиты;

— соблюдать меры личной гигиены, как мытье рук с водой и мылом;

— использовать бахилы и маски;

— избегать многолюдные места и длительное воздействие холода;

— соблюдать здоровый образ жизни: в рацион должны входить белки, фрукты и овощи;

— отдых и движение помогают поддерживать тело здоровым.