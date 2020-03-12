Показания счётчиков воды в марте снимать не будут: как определится сумма оплаты

Показания счётчиков воды в марте снимать не будут: как определится сумма оплаты

АО «Apă-Canal Chișinău» сообщает, что в марте этого года не будут сниматься показания счётчиков воды, установленных в помещениях. Расчёт расхода воды будет производиться в соответствии со средним объёмом, а в следующем месяце будет проведён перерасчёт.

Соответствующее распоряжение подписал врио директора АО «Apă-Canal Chișinău» в контексте предотвращения распространения коронавирусной инфекции нового типа.

Кроме этого, АО «Apă-Canal Chișinău» рекомендует своим клиентам следующее:

  • перед тем, как войти в Центр коммерции и поддержки клиентов, использовать доступные гигиенические средства, которые также предоставляют операторы;
  • соблюдать расстояние не меньше 2-3 метров между людьми;
  • при необходимости использовать медицинские перчатки и маски;
  • использовать одноразовые салфетки при кашле или чихании;
  • отложить посещение Центра коммерции и поддержки клиентов, если проблему можно решить дистанционно;
  • использовать онлайн-способы оплаты счетов за услуги водоснабжения и канализации, такие как интернет-банкинг или платежные веб-страницы;
  • посетить официальный сайт www.acc.md для того, чтобы найти альтернативное дистанционное решение проблемы, например разделы «Контакты», «Услуги», «Потребитель», «Реабилитационные работы» и т.д.

 

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