Показания счётчиков электроэнергии временно снимать не будут: как определится сумма оплаты

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К концу месяца клиенты компании «Premier Energy» получат квитанции за электроэнергию, в которой будет указана сумма, рассчитанная на основе среднесуточных данных за последние три месяца. Это произойдёт в связи с тем, что сотрудники предприятия не будут снимать показания приборов до 31 марта, чтобы избежать рисков распространения коронавируса.

По данным пресс-службы предприятия «Premier Energy», эта мера носит временный характер и соответствует действующему постановлению НАРЭ «О поставках электроэнергии». Так, итоговая сумма будет высчитываться индивидуально на основе среднесуточных данных за последние три месяца. Показатель умножат на количество дней в месяце, за который выписывается фактура. Таким образом, количество потреблённой энергии может незначительно отличаться от фактических данных, зафиксированных счётчиком.

В то же время поставщик услуги призывает клиентов оплачивать счета дистанционно: через Интернет с помощью банковской карты, через терминалы или банкоматы Victoriabank.

Стоит также отметить, что компания «Premier Energy» продлила срок закрытия своих коммерческих офисов в Кишиневе и регионах до 27 марта.

Напомним, что в марте этого года также не будут сниматься показания счётчиков воды, установленных в помещениях. Расчёт расхода воды будет производиться в соответствии со средним объёмом, а в следующем месяце будет проведён перерасчёт.

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