Показания газового счетчика можно передать и через Viber

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Показания счетчика природного газа с сегодняшнего дня можно передать и посредством приложения Viber ChatBot. Как сообщает АО «Молдовагаз», для его использования потребителю следует отсканировать QR-код в случае смартфонов и планшетов, или же перейти по ссылке, если речь идет о версии Viber для стационарного компьютера.

Затем в интерфейсе приложения необходимо нажать на графическую кнопку «Register», которая находится под приветственным текстом. Следующим шагом является выбор предпочитаемого языка, а также введение лицевого счета потребителя, который может быть найден в любом счете потребителя за природный газ. На этом процесс регистрации завершен.

Для отправки данных о текущем потреблении следует нажать на «Передать показания счетчика», заполнить открывшуюся форму и следовать появляющимся инструкциям. Приложение также дает возможность пользователю просмотреть всю историю переданных данных с момента регистрации в нем.

Показания счетчика также можно направить через www.moldovagaz.md как в специальном окне в рубрике «Потребители», так и во время оплаты онлайн, также посредством сайта АО «Молдовагаз». Другим способом является телефонный звонок в территориальное газораспределительное предприятие. Эти инструменты позволяют потребителю самостоятельно передать данные счетчиков дистанционно, быстро и безопасно.

Показания приборов учета считываются и принимаются, начиная с 25 числа каждого месяца.

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