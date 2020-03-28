Пока все спят: как на улицах Кишинёва борются с коронавирусом (ВИДЕО)

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Улицы Кишинёва проходят ежедневную тотальную дезинфекцию в ночное время суток. Так власти города борются с распространением коронавируса.

В санитарной обработке задействованы спецмашины. Они объезжают все улицы столицы и распрыскивают дезинфектанты пока жители города спят. Очередную ночную очистку показал примар Кишинева Ион Чебан, опубликовав соответствующее видео на своей странице в социальной сети.

– Продолжаем заботиться о городе и гражданах, – написал градоначальник.

Напомним, что на сегодняшний день в Молдове было подтверждено 199 случаев коронавируса.

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