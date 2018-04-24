Пока в Молдове растёт эмиграция, вакантными остаются более 11 тысяч мест (DOC)

Больше всего страна нуждается в швеях – 2 532 места по всей республике остаются до сих пор свободными.

Данные, согласно которым остаются вакантными 11 476 вакансий, предоставило Национальное агентство занятости населения. Согласно отчёту, сотни предприятий и учреждений нуждаются как в специалистах с высшим образованием, так и со средним. Таким образом, для людей с высшим образованием остаются вакантными 2 493 мест, что составляет 22% из общего числа вакансий. А для людей со средним профессиональным образованием агентство предлагает 8 983 вакантных мест – это 78 % из всего количества.

Согласно отчёту, сфера образования нуждается в 556 работниках, сфера здравоохранения – в 500, в производстве не хватает 778 работников, в строительстве – 256, а в текстильной промышленности – 2 993. Больше всего в рабочей силе нуждается столица Молдовы – 4 428 вакантных мест, за ней Бельцы – 932 мест, а также Штефан Водэ – 493. Меньше рабочих требуются в Криулянах, Дубоссарах и Басарабяске.

Стоит отметить, что по сей день детские сады по всей Молдове ищут 367 воспитателей. В медучреждениях катастрофическая нехватка медсестёр – 211. Кроме этого, остаются вакантными 236 мест для поваров, 312 мест для водителей, 295 для продавцов, 106 для виноградарей, 124 для менеджеров и 119 для инспекторов.

Напомним, что согласно данным Национального бюро статистики, работающее население Молдовы сократилось до 45,1% из-за эмиграции и демографического процесса старения.