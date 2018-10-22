Пока разбирались с одним ДТП, произошло другое: две аварии подряд зарегистрированы в одном из сел Приднестровья

Причиной обоих транспортных происшествий, случившихся в Суклее, стало несоблюдение безопасной дистанции между автомобилями.

Упавший в кювет, перевернувшийся на крышу Mercedes и разбитый Volkswagen на противоположной стороне проезжей части. Такую картину застали сотрудники милиции прибыв к месту ДТП. В ходе разбирательства стало известно, что авария произошла при въезде в село. Автомобиль Mercedes следовал со стороны села Карагаш.

34-летний водитель не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение со следовавшим впереди Volkswagen. После удара, который произошёл на немалой скорости, мужчина не смог удержать 2-тонную иномарку на дороге. Неуправляемый автомобиль пересёк полосу встречного движения и, выехав за пределы проезжей части, опрокинулся в кювет. Оба водителя, к счастью, не пострадали. Извлечь иномарку из кювета удалось только с помощью проезжавшего мимо грузовика.

Пока сотрудники отдела ГАИ работали на месте происшествия, поступило сообщение ещё об одном ЧП. На этот раз со стороны выезда в сторону Тирасполь. Здесь не разминулись микроавтобус Mercedes и Volkswagen Passat. Пострадавших нет. От удара в легковом авто полностью разбилось заднее стекло. У Mercedes серьёзно повреждён моторный отсек. Этот автомобиль пришлось эвакуировать с помощью спецтехники.

По обоим фактам дорожных аварий проводятся проверки.