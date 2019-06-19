Пир во время чумы: Пока примэрия грязла в долгах, Киртоакэ, Раду, Кодряну и Грозаву и другие получали солидные премии (ВИДЕО)

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Необоснованные премии и доплаты к заработным платам, общая сумма которых составляет более 13 млн леев, получили в 2017 году десятки сотрудников примэрии муниципия Кишинёв, в том числе бывший примар Дорин Киртоакэ и вице-примар Нистор Грозаву. Такие данные предоставила Счётная палата РМ, отметив, что всякие доплаты к заработным платам были предоставлены в тот момент, когда у муниципалитета были долги, общая сумма которых составляла более 30 млн леев.

По данным исследования RISE, большая часть денег, выплаченных в 2017 году, по сути, относилась к 2016 году, так как среди тех, кто получил премии, были люди, которые в том году даже не работали в примэрии. А точнее, речь идёт о бывшем и.о. примара Сильвии Раду и о нынешнем и.о. примара Руслане Кодряну.

Ещё 3 млн леев необоснованно оказались в карманах руководителей ряда школ в Кишинёве. В общей сложности Счётная палата РМ установила, что на заработные платы некоторых служащих примэрия Кишинёва необоснованно израсходовала более 13 млн леев.

Самую большую премию получил Нистор Грозаву – 27800 леев. Надбавка к зарплатам Сильвии Раду и Дорина Киртоакэ составили по 9500 леев, а Руслана Кодряну – 8600 леев, пишет источник. С полным текстом расследования можно ознакомиться здесь.