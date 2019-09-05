Пока одни строят, другие – разрушают: в столице снесли детскую площадку из-за жалоб соседей на шум (ФОТО)

Пока одни строят, другие – разрушают: в столице снесли детскую площадку из-за жалоб соседей на шум (ФОТО)

Детская площадка, расположенная в Студенческом переулке столичного микрорайона Старая Почта, была снесена сегодня, 5 сентября. Родители возмущены тем, что их дети остались без одного из немногих в районе мест для развлечения.

По мнению взбунтовавшихся родителей, некоторые соседи преклонного возраста отправили в примэрию жалобы и заявления с просьбой о сносе детской площадки. Основной причиной недовольные соседи назвали детские крики, которые доносятся оттуда, передаёт protv.md.

Одна из родительниц сообщила о том, что детскую площадку сносят сотрудники примэрии. Все обстоятельства выясняются.

Стоит отметить, что благодаря усилиям Партии социалистов в Кишинёве всего за полтора года было установлено 250 новых детских игровых площадок.

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