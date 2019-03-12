Пока одни обещают, социалисты делают: программы по благоустройству Кишинева продолжаются

Пока одни обещают, социалисты делают: программы по благоустройству Кишинева продолжаются

Целевые программы фракции Партии социалистов в Муниципальном совете Кишинева продолжают реализовываться. Так, стараниями социалистов в некоторых дворах жилых домов на Рышкановке ведутся работы по ремонту лестниц. 

Фото на своей странице в соцсети опубликовал муниципальный советник Сергей Басюк-Брынзей.

– Когда одни обещают – социалисты делают! По целевой программе фракции социалистов в Муниципальном совете продолжаются работы по ремонту лестниц во дворах на Рышкановке. Дальше – больше! – отметил он. 

Напомним, стараниями социалистов в Кишиневе активно благоустраиваются дворы: в них появляются новые детские и спортивные площадки, скамейки и беседки, восстанавливается освещение и дорожное покрытие.

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