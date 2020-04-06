Пока мы едины, мы непобедимы! В Кишинёве прокатилась новая волна аплодисментов врачам (ВИДЕО)

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Акция проходит третье воскресенье подряд. Жители столицы в одно и то же время выходят на свои балконы и аплодисментами благодарят врачей, которые рискуют своими жизнями и здоровьем в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

В это воскресенье, 5 апреля, громкие овации звучали из многих квартир одной из многоэтажек столицы.

Стоит отметить, что в конце текущей недели, 12 апреля, ровно в 19.00 мероприятие снова повторится. Все подробности об акции можно узнать здесь.

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Видео: Agora.md