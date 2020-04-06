Пока мы едины, мы непобедимы! В Кишинёве прокатилась новая волна аплодисментов врачам (ВИДЕО)

Пока мы едины, мы непобедимы! В Кишинёве прокатилась новая волна аплодисментов врачам (ВИДЕО)

Акция проходит третье воскресенье подряд. Жители столицы в одно и то же время выходят на свои балконы и аплодисментами благодарят врачей, которые рискуют своими жизнями и здоровьем в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

В это воскресенье, 5 апреля, громкие овации звучали из многих квартир одной из многоэтажек столицы.

Стоит отметить, что в конце текущей недели, 12 апреля, ровно в 19.00 мероприятие снова повторится. Все подробности об акции можно узнать здесь.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Видео: Agora.md

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md