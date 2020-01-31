Пойманы с поличным: пограничники не дали двоим нарушителям украсть компрессор (ФОТО)

Пойманы с поличным: пограничники не дали двоим нарушителям украсть компрессор (ФОТО)

Двое граждан были задержаны мобильной бригадой пограничной полиции при попытке украсть воздушный компрессор с территории тракторного завода в Чишмикиой. Злоумышленники орудовали в пограничной зоне в ночное время.

Во время дежурства пограничники остановили возле населённого пункта Етулия транспортное средство, на котором перевозили воздушный компрессор. Впоследствии водитель и пассажир признались, что незаконно проникли на территорию завода и украли прибор.

Задержанными оказались жители села Етулия 52 и 56 лет. За нарушение режима пограничной зоны на их имена был составлен протокол.

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