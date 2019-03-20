Пойманы с поличным: двое сотрудников ЖДМ воровали топливо прямо с поезда (ВИДЕО)

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Четверо человек, в том числе два сотрудника железной дороги Молдовы, попались на краже топлива из локомотива. В преступной схеме участвовали механик, помощник механика и два сторонних лица.

Подозреваемые рассчитывали слить 500 л топлива, однако их планам помешали сотрудники Службы внутренней безопасности, прибывшие на место происшествия. Нарушителям удалось слить лишь 150 литров дизельного топлива, пишет deschide.md.

Все собранные материалы были отправлены в правоохранительные органы. Полиции предстоит установить все обстоятельства случившегося и степень вины подозреваемых.