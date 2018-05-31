Пойманный в Приднестровье наркоман пытался выдать запрещенное средство за чай

Молодой человек решил обвести вокруг пальца сотрудников милиции, сказав, что в найденном свёртке бумаги он хранит обычный чай. Однако экспертиза опровергла это.

Как сообщает пресс-служба Приднестровья, в Тирасполе сотрудники милиции задержали нетрезвого 22-летнего жителя села Терновка по факту появления в общественном месте в состоянии опьянения. В результате этого молодой человек был сопровождён в местное УВД.

При личном досмотре у нарушителя был обнаружен свёрток с измельчённым, высушенным растением жёлтого цвета. Мужчина заявил, что это обыкновенный чай, купленный в магазине. Однако химико-биологическое исследование показало совсем другие результаты, согласно которым в свёртке находился синтетический наркотик «производная метилового эфира».

По факту незаконного приобретения и хранения наркотических веществ было возбуждено уголовное дело. Мужчине может грозить лишение свободы на срок до 10 лет.