Пойманный пьяным за рулем водитель попытался подкупить патрульного

38-летний автолюбитель, намеревавшийся нечестным способом уйти от ответственности, был задержан.
Машина жителя села Башкалия Басарабяского района была остановлена патрульной полицией у села Чок-Майдан, неподалеку от автозаправочной станции. Мужчина с явными признаками алкогольного опьянения попытался всучить блюстителям порядка 3 тысячи леев, пишет publika.md.
Водитель был задержан офицерами Национального антикоррупционного центра и сотрудниками Службы внутренней защиты и борьбы с коррупцией МВД.
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