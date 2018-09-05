Пойманный пьяным за рулем водитель попытался подкупить патрульного

Пойманный пьяным за рулем водитель попытался подкупить патрульного

38-летний автолюбитель, намеревавшийся нечестным способом уйти от ответственности, был задержан.

Машина жителя села Башкалия Басарабяского района была остановлена патрульной полицией у села Чок-Майдан, неподалеку от автозаправочной станции. Мужчина с явными признаками алкогольного опьянения попытался всучить блюстителям порядка 3 тысячи леев, пишет publika.md.

Водитель был задержан офицерами Национального антикоррупционного центра и сотрудниками Службы внутренней защиты и борьбы с коррупцией МВД.

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