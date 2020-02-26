Пойманный патрульными “шумахер” пытался откупиться от штрафа взяткой в 250 леев

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Инцидент был зарегистрирован вчера, 25 февраля, на трассе Кишинёв-Бельцы. Патрульные остановили водителя, ехавшего со скоростью 114 км/ч.

По данным Службы внутренней безопасности и антикоррупции, за рулём автомобиля находился 28-летний мужчина. Радар показал, что он ехал по трассе со скоростью 114 км/ч, что на 24 км/ч выше допустимого предела.

Водитель пытался избежать наказания, предложив патрульным взятку в 250 леев. В связи с этим мужчина будет наказан не только за нарушение ПДД, но и за активную коррупцию. Согласно Уголовному кодексу, ему грозит до 6 лет лишения свободы и штраф в размере до 200 000 леев.

Напомним, что аналогичная ситуация произошла в понедельник в Чимишлии. Водитель, нарушивший скоростной режим, предложил патрульному взятку в 200 леев.