Пойманному пьяным за рулем жителю Каменки грозит уголовное наказание

Пойманному пьяным за рулем жителю Каменки грозит уголовное наказание

Манера вождения мужчины, управлявшего автомобилем BMW, привлекла внимание госавтоинспекторов. Транспортное средство было остановлено на улице Гагарина, 98 в Каменке. От водителя исходил запах спиртного.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, 37-летний житель города был отстранён от управления и препровождён на медицинское освидетельствование. Исследование подтвердило, что он сел за руль нетрезвым.

В ходе дальнейшего разбирательства стало известно, что в июне прошлого года гражданин уже привлекался к административной ответственности. Тогда мужчине было назначено административное наказание в виде штрафа в размере 2 116 рублей ПМР и лишения прав управления. Теперь правонарушителю грозит уголовная ответственность.

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