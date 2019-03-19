Пойманному пьяным за рулем жителю Каменки грозит уголовное наказание

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Манера вождения мужчины, управлявшего автомобилем BMW, привлекла внимание госавтоинспекторов. Транспортное средство было остановлено на улице Гагарина, 98 в Каменке. От водителя исходил запах спиртного.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, 37-летний житель города был отстранён от управления и препровождён на медицинское освидетельствование. Исследование подтвердило, что он сел за руль нетрезвым.

В ходе дальнейшего разбирательства стало известно, что в июне прошлого года гражданин уже привлекался к административной ответственности. Тогда мужчине было назначено административное наказание в виде штрафа в размере 2 116 рублей ПМР и лишения прав управления. Теперь правонарушителю грозит уголовная ответственность.