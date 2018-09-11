Пойманному пьяным в Приднестровье водителю грозит уголовное дело

В отношении 25-летнего жителя города Дубоссары может быть возбуждено уголовное дело.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, сотрудники отдела ГАИ остановили BMW, за рулем которого находился молодой мужчина, ранним утром. В ходе проверки документов стало известно, что водитель употребил перед поездкой алкоголь. Этот факт был подтверждён медицинским освидетельствованием.

Также выяснилось, что в июне прошлого года районный суд лишил молодого человека права управления транспортными средствами сроком на 18 месяцев за совершение аналогичного правонарушения. По факту случившегося ведется расследование.