Пойман с поличным: мужчина выгрузил огромное количество мусора на сельскохозяйственный участок в Кодру

Пойман с поличным: мужчина выгрузил огромное количество мусора на сельскохозяйственный участок в Кодру

Водитель около десяти раз выгружал строительный мусор из грузовика на сельскохозяйственный участок. Его с поличным поймал житель города Кодру, который вызвал полицию.

По словам водителя грузовика, он всего лишь выполнял приказ своего начальника, который сказал, что строительный мусор будет преобразован в камень и использован в дальнейшем для реабилитации дороги. Мужчина добавил, что привёз мусор со стройки впервые, передаёт publika.md.

На место происшествия прибыл и директор компании, которая занимается утилизацией отходов, но он сбежал, увидев камеры телевизионщиков. Полиция возбудила административное дело в отношении водителя грузовика.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md