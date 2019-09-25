Пойман с поличным: мужчина выгрузил огромное количество мусора на сельскохозяйственный участок в Кодру

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Водитель около десяти раз выгружал строительный мусор из грузовика на сельскохозяйственный участок. Его с поличным поймал житель города Кодру, который вызвал полицию.

По словам водителя грузовика, он всего лишь выполнял приказ своего начальника, который сказал, что строительный мусор будет преобразован в камень и использован в дальнейшем для реабилитации дороги. Мужчина добавил, что привёз мусор со стройки впервые, передаёт publika.md.

На место происшествия прибыл и директор компании, которая занимается утилизацией отходов, но он сбежал, увидев камеры телевизионщиков. Полиция возбудила административное дело в отношении водителя грузовика.