Пойман с поличным: молдаванин незаконно рыбачил в пограничных водах (ФОТО)

1 ноября житель села Вэлень Кагульского района был задержан за незаконную ловлю рыбы в пограничных водах. 39-летний мужчина не в первый раз нарушает закон: за этот год у него уже 3 нарушения по факту незаконного промысла.

Около 04:00 утра патрульные Пограничной полиции населенного пункта Брынза заметили мужчину, рыбачившего в водах озера Белеу. Горе-рыбака задержали, как только тот причалил к берегу на лодке. В ходе расследования выяснилось, что данный гражданин уже дважды задерживался за незаконную рыбалку.

В этот раз молдаванину удалось поймать около 25 кг рыбы. Мужчина использовал запрещённые снасти, нарушил правила пребывания в приграничной зоне, а также запрет на рыбную ловлю в ночные часы. За нарушение режима в пограничной зоне мужчине выписали штраф в размере 600 леев.