Пойман по горячим следам: в Бельцах задержали уличного грабителя (ВИДЕО)

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Подозреваемый напал на женщину на улице и украл у неё сумку, в которой находились деньги и документы.

Инцидент произошёл в Бельцах, когда потерпевшая возвращалась домой, передаёт canal3.md. Жертва грабителя немедленно вызвала полицию. Благодаря оперативному вмешательству правоохранителей, подозреваемый был задержан спустя короткое время, а украденные вещи возвращены хозяйке.

В ходе допроса 33-летний мужчина признал свою вину. По данным полиции, он ранее был судим за преступления подобного характера. По данному факту возбуждено уголовное дело. Если вина подозреваемого будет доказана, то ему грозит штраф до 67 000 леев или лишение свободы до 7 лет.