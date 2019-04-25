Пойман на вымогательстве взятки: в Дрокии полицейский запросил у нетрезвого водителя 45 000 леев

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Сотрудник службы технического надзора и дорожно-транспортных происшествий района Дрокия был задержан сотрудниками НАЦ и прокурорами по борьбе с коррупцией. Полицейский требовал 45 000 леев у водителя, севшего за руль в нетрезвом виде, в обмен на обещание помочь избежать наказания.

Дело было возбуждено после того, как водитель подал жалобу в Национальный антикоррупционный центр, в которой рассказал, что полицейский пообещал повлиять на некоторых судей и прокуроров в Дрокии и помочь водителю избежать ответственности. Инцидент произошёл после того, как 18 апреля у нетрезвого водителя отобрали водительские права.

Задержание произошло прямо у Инспектората полиции. Подозреваемого поместили под предварительный арест на 72 часа. На его имя возбуждено уголовное дело по факту торговли влиянием. В случае признания его вины, задержанному грозит до 6 лет лишения свободы, штраф и лишение права занимать государственные должности.