Пойман на границе: молдаванин пытался попасть в Германию по фальшивому паспорту

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У жителя села Пухэчень Новоаненского района пограничники обнаружили румынское удостоверение личности с признаками подделки. Было установлено, что мужчина “купил” документ за 200 евро.

Инцидент произошёл сегодня в пункте пересечения границы “Леушены”. Пограничники обнаружили сомнительный документ у 35-летнего пассажира автобуса “Молдова-Германия”. Мужчина признался, что прибегнул к помощи знакомого, а паспорт собирался использовать для трудоустройства в Германии.

Поддельный документ был изъят и направлен на экспертизу. Нарушителю грозит штраф в размере до 300 условных единиц, неоплачиваемые общественные работы от 150 до 200 часов или тюремное заключение на срок до 2 лет.