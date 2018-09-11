Поймали с поличным: автомобильного вора застали с украденным “добром”, завернутым в покрывало (ВИДЕО)

Поймали с поличным: автомобильного вора застали с украденным “добром”, завернутым в покрывало (ВИДЕО)

35-летний житель столицы был пойман с поличным в момент кражи аксессуаров из автомобиля марки Toyota, припаркованного на Балканском шоссе. При мужчине были обнаружены инструменты, при помощи которых он вскрывал и грабил машины, а также украденное имущество. 

Прибывшим на место происшествия полицейским удалось установить, что подозреваемый передвигался на машине марки Toyota Prius, в которой намеревался спрятать похищенное. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

За содеянное, согласно законодательству, мужчине грозит штраф в размере до 32 тысяч леев, от 120 до 240 часов общественных работ или до 2 лет тюремного заключения.

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